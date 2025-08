Il Comune firma il Patto di Castel Gandolfo | un impegno per un Mediterraneo più giusto

Il Comune ha aderito al “Patto di Castel Gandolfo per la pace”. L'accordo è stato siglato il 29 luglio 2025, insieme ad altre città del Mediterraneo, al termine della seconda edizione della Summer School “Intrecci di dialogo”, promossa dal Centro di ecologia integrale del Mediterraneo Oikos. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Ciao a tutti! Da domani 24 luglio fino al 30, a Castel Gandolfo (RM), c'è la 2ª Summer School di ecologia integrale di Oikos Mediterraneo: "Intrecci di dialogo: città fraterne per la pace". 50 giovani da 7 Paesi e rappresentanti di città mediterranee si incontrano Vai su Facebook

Città Mediterraneo e Oikos insieme per la pace, firmato il Patto di Castel Gandolfo - ROMA (ITALPRESS) – Firmato il Patto di Castel Gandolfo per la pace, insieme ai giovani e alle città del Mediterraneo. Come scrive msn.com

Firmato a Castel Gandolfo il Patto per la pace nel Mediterraneo - Nella cornice simbolica di Castel Gandolfo, è stato firmato il Patto per la pace, un documento che unisce città e giovani del Mediterraneo in una visione comune fondata sull’ecologia integrale, la cur ... Riporta toscanaoggi.it