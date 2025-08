Il Cocomero della Solidarietà | a Fiumicino una spiaggia davvero per tutti

Fiumicino, 1’agosto 2025 – Un pomeriggio di sole, cocomero e sorrisi, ma soprattutto un segno concreto di inclusione e solidarietà. Sabato 2 agosto 2025, a partire dalle ore 16.00, presso la “Spiaggia per Tutti” di di via del Lungomare della Salute 54, l’Associazione Fiumara Service e la cooperativa sociale “A Casa di.” organizzano l’iniziativa “ Il Cocomero della Solidarietà ”, un evento gratuito e aperto a tutti all’insegna dell’accoglienza, dell’uguaglianza e del diritto al mare. L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto del progetto “Accessibility on the Seaside – AConSea”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per le Disabilità e dalla Regione Lazio, con il supporto della Città di Fiumicino e di Insieme con i Disabili ODV. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it