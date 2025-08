Il Cgars rigetta il ricorso del Comune | via libera alla realizzazione di un nuovo supermercato

Via libera alla realizzazione di un nuovo supermercato, anche in assenza di pianificazione attuativa, in viale Cannatello. Lo ha deciso il Cgars che ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Agrigento, confermando la sentenza di primo grado.G. V., originario di Favara, proprietario di un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: cgars - comune - libera - realizzazione

Ha demolito il fabbricato abusivo, il Cgars annulla la sanzione elevata dal Comune - Non dovrĂ pagare alcuna sanzione per inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive.

In Diretta su LaQtv - Edizione Tg Sera - Angelo LIBERATORE Vai su Facebook

Il Cgars rigetta il ricorso del Comune: via libera alla realizzazione di un nuovo supermercato; Opere edilizie: la piscina inferiore ai 12.5 metri lineari si può realizzare liberamente; Savoca, issata la torre per le antenne: il Cga respinge il ricorso urgente del Comune.

Comune Rovereto, via libera a nuove colonnine elettriche - Comune Rovereto, via libera a nuove colonnine elettriche Previsto posizionamento in quattro zone della città ROVERETO, 25 settembre 2024, 13:51 Redazione ANSA - ansa.it scrive

Nuova piscina di Quinto, via libera all’accordo tra Comune di Genova ... - Nuova piscina di Quinto, via libera all’accordo tra Comune di Genova e Federazione Italiana Nuoto per la realizzazione dell’impianto L’intesa per l’area dell’ex Tiro al volo. Come scrive ilsecoloxix.it