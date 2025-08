Il Cesena inaugurerà le danze in serie B il Cavalluccio in campo a Pescara di venerdì

La Lega di serie B ha ufficializzato date e orari delle prime tre giornate di campionato. Cavalluccio in campo venerdì 22 agosto 2025 alle ore 20.30 per Pescara-Cesena allo stadio Adriatico, antipasto della prima giornata. Nella seconda giornata al Manuzzi arriva l'Entella, squadre in campo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Artico a tutto campo: "Futuro? Io ho due anni di contratto, le voci hanno fatto un danno. Cesena ai playoff con leggerezza" - Il ds del Cesena Fabio Artico a tutto campo nelle ore in cui il Cavalluccio si prepara alla suggestiva sfida playoff in programma sabato alle 17:15 in casa del Catanzaro.

Festa della mamma e calcio, il Cesena in campo: sulle maglie i nomi delle madri dei calciatori - In occasione della partita Cosenza-Cesena, in programma venerdì 9 maggio alle ore 20:30, il Cesena scenderà in campo con una maglia speciale per celebrare la Festa della Mamma e lanciare un messaggio di solidarietà .

Lancio di fumogeni in campo: Cosenza-Cesena sospesa per due volte in 20 minuti - Sospesa Cosenza-Cittadella. L`arbitro Prontera, dopo appena un minuto dall`inizio del primo tempo, è stato costretto a interrompere la partita.

Svelato il calendario di serie B, il Cesena apre a Pescara e chiude al Manuzzi contro il Padova - Il Cavalluccio parte il 23 agosto a Pescara e chiude il 9 maggio 2026 in casa con il Pad ... Scrive today.it

Cavalluccio Day: festa bianconera e beneficenza all'Orogel Stadium - Manca sempre meno al Cavalluccio Day, in programma domenica 8 giugno a partire dalle 12. Come scrive ilrestodelcarlino.it