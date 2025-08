Il centrodestra contro le chiavi della città di Bari a Francesca Albanese | Decisione sbagliata

Il centrodestra barese esprime totale contrarietà alla proposta del sindaco Vito Leccese, di conferire le chiavi della città a Francesca Albanese, relatrice Onu per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati.Nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di Città, alla quale hanno preso. 🔗 Leggi su Baritoday.it

? #Bari, il 4 agosto le chiavi della città a Francesca Albanese. Il centrodestra all'attacco: "Revocare la consegna" Vai su X

«La situazione è drammatica. Non ho più parole per descrivere l'Apocalisse di Gaza» dove «non si muore solo di bombe ma di fame». Lo ha detto la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi, Francesca Albanese, a In Ond Vai su Facebook

