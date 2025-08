Il centro sportivo Carraro rimarrà pubblico Ripristinare al più presto il calcetto e il tennis

Riaprire il centro sportivo Carraro di Milano (Gratosoglio) tenendo la gestione in capo a Milanosport. Coinvolgere di più le associazoni sportive “storiche”, presenti prima della chiusura del 2018 e riunite nel comitato “Ritorno al Carraro”, sulle modalità di gestione della struttura. E. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Più soldi per Atm, welfare e case. Rilancio per il centro sportivo Carraro - P er il welfare 25 milioni in più. E 21 milioni per la manutenzione delle case popolari, quasi 16 milioni per i settori cultura ed educazione.

