Il Centro di adroterapia oncologica Nuovo edificio e apparecchiature | Altri passi avanti nell’eccellenza

Ventiquattro milioni per il Centro nazionale di adroterapia oncologica. Il finanziamento è stato inserito nel decreto legge Economia approvato in Senato con un emendamento del vice presidente Gian Marco Centinaio. Le risorse potranno essere utilizzate per il completamento del progetto di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, con l'ultimazione della struttura edilizia e l'acquisto di apparecchiature tecnologiche. "È un importante contributo all'introduzione di cure salvavita per chi è affetto da tumori non operabili o che sono resistenti alla radioterapia tradizionale – spiega Centinaio –.

