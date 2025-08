Il cane scappa e ne uccide un altro Riesce a superare la recinzione e aggredisce l’animale del vicino

Un cane di grossa taglia scavalca la recinzione di un’abitazione vicina, si introduce nel cortile di un’altra casa e aggredisce un altro cane provocandogli ferite gravissime che non gli hanno lasciato scampo. Il tutto nonostante l’intervento del veterinario che si è adoperato per salvare il povero animale. Vicenda che ha visto l’intervento degli agenti del commissariato di Assisi che, alla luce dell’accaduto, hanno sanzionato il padrone del cane aggressore - una cittadina straniera di 36 anni - per malgoverno di animali, ovvero per non aver custodito in maniera adeguata il proprio animale. Il grave episodio si è verificato l’altra mattina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il cane scappa e ne uccide un altro. Riesce a superare la recinzione e aggredisce l’animale del vicino

Prendono un cane ma non sono in grado di gestirlo e lo riportano al canile. Il sindaco gli vieta di prenderne un altro per due anni: “Prima di prendere un animale bisogna conoscerne le caratteristiche” - Hanno preso un Pastore Maremmano Abruzzese perché diventasse parte della famiglia ma, poco dopo averlo accolto, lo hanno riportato in canile, rinunciando alla proprietà .

Julia trubkina svela perché non può avere un altro cane dopo la perdita del suo figlio - L’elaborazione del lutto per un animale domestico rappresenta un momento delicato e personale, che può influenzare le decisioni future riguardanti la cura degli animali.

Emiliano precipita sul Resegone e muore: il suo cane abbaia e attira l’attenzione di un altro escursionista - Un volo di decine di metri sul versante della Val Caldera, verso Morterone sul Resegone, non hanno lasciato scampo ad Emiliano Margheriti, 44 anni.

