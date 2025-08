Da mesi il Canada sbandiera il proprio impegno a favore della pace e della legalitĂ internazionale. Dopo l’escalation a Gaza iniziata nell’ottobre 2023, il Governo di Justin Trudeau aveva annunciato il blocco dei nuovi permessi di esportazione di armi verso Israele. Una decisione apparsa come segnale politico, dettato anche dalla crescente pressione interna di un’opinione pubblica sempre piĂą critica. Ma la realtà è ben diversa. Ma secondo un rapporto pubblicato da Palestinian Youth Movement, World Beyond War e Arms Embargo Now, non solo le forniture militari dal Canada a Israele non si sono mai fermate, ma si sarebbero persino intensificate. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il Canada predica bene ma razzola male: 390 spedizioni per le campagne militari di israele