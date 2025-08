Il campionato della Juvecaserta comincia da Nocera esordio casalingo con Jesi

Come già anticipato ieri dalla Lega Nazionale Pallacanestro, comincerà in trasferta il campionato di serie B nazionale della Paperdi Juvecaserta 2021. Ed inizierà con un derby domenica 21 settembre al PalaCoscioni di Nocera Inferiore, nuova sede dell’ex Power Salerno. Il debutto sul campo amico è. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: campionato - juvecaserta - nocera - comincia

Al via le final four del campionato under 17: Juvecaserta affronta Napoli - Sarà il confronto tra il Napoli Basket e la Decò Juvecaserta ad aprire domani, sabato, sul campo di Giugliano, la final four del campionato under17 gold.

Il campionato della Juvecaserta comincia da Nocera, esordio casalingo con Jesi.

Il campionato della Juvecaserta comincia da Nocera, esordio casalingo con Jesi - Coach Lardo: "Nelle prime otto giocheremo cinque volte in casa e solo due in trasferta perché c'è anche il turno di riposo. Si legge su casertanews.it