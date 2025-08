il calendario delle termali primo derby il 17 dicembre

È un calendario con quindici giornate, fra andata e ritorno, nei quali Fabo e La T Tecnica Gema giocheranno contemporaneamente o in casa o in trasferta. Da stabilire dove, Lucca, Pistoia o PalaTerme. I dubbi sono legati alla fine dei lavori all’impianto di via Cimabue. Della stesura completa dei calendari di Serie B Nazionale, ufficializzata ieri dalla LNP, sorride almeno in parte l’amministrazione comunale di Montecatini che aveva richiesto di poter disporre del PalaTerme in quanti più fine settimana possibili a partire da fine ottobre, per proporre ai vari organizzatori di eventi sportivi e non su scala nazionale lo scenario del palasport come teatro delle loro manifestazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

