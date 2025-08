Il calciatore Achraf Hakimi rischia il processo per stupro chiesto il rinvio a giudizio

L'ex calciatore dell'Inter e campione d'Europa in carica con il Paris Saint Germain, Achraf Hakimi, rischia il processo per stupro. Il laterale, secondo il quotidiano francese Le Parisien, sarebbe stato rinviato a giudizio per la vicenda che risale al 2023 quando una ragazza di 24 anni lo aveva. 🔗 Leggi su Today.it

Chi è Achraf Hakimi, il calciatore del PSG "nullatenente" che ha l'Inter nel cuore - Il terzino marocchino è rimasto legatissimo ai colori nerazzurri, nonostante sia stato all'Inter un solo anno.

Achraf Hakimi è stato autore di un'altra partita perfetta nella vittoria del PSG sul Bayern, offrendo a Dembelè un assist d'altri tempi a seguito di un assolo da applausi. Ennesima perla di un Mondiale per Club in cui l'ex Inter ha già segnato anche altri due gol.

