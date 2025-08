Il caffè è un diritto ma troppe pause al bar può costarti il posto di lavoro | legittimo il licenziamento Mancata esposizione codice disciplinare non sempre è un problema

Un lavoratore, durante l’orario di servizio, si è trattenuto a lungo in alcuni bar, superando il tempo massimo previsto per la pausa sia dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (che disciplina i tempi di riposo e pausa nei rapporti di lavoro) sia dal contratto collettivo applicato. La vicenda è arrivata alla Corte di Cassazione, che si è espressa sulla legittimità dei controlli effettuati tramite agenzia investigativa e sulla possibilità di procedere con il licenziamento per comportamenti di questo tipo. L'articolo Il caffè è un diritto, ma troppe pause al bar può costarti il posto di lavoro: legittimo il licenziamento. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

I referendum spiegati dall'avvocato Simone Budelli: reintegro al lavoro in caso di licenziamento illegittimo - Iniziamo oggi, con l’aiuto dell’avvocato Simone Budelli, professore di diritto pubblico all’Università di Perugia, una rapida analisi dei cinque quesiti referendari che gli italiani saranno chiamati a votare l’8 e il 9 giugno prossimi.

Infortunio sul lavoro. L’azienda precisa:: "Nessun licenziamento" - In merito alla vicenda dell’operaio che aveva perso un braccio per un infortunio sul lavoro, gli avvocati Andrea Netti e Valentina Romagnoli, che assistono l’azienda Sios di San Severino, precisano che "il lavoratore non ha perso il posto, non è stato licenziato, né l’azienda ha mai inviato comunicazioni in tal senso.

Carrozzine sempre più vuote: maxi licenziamento alla Peg Perego, 90 posti di lavoro da tagliare in autunno - Arcore (Monza e Brianza), 5 giugno 2025 – In autunno gli ammortizzatori saranno finiti e dei 104 esuberi annunciati a ottobre 90 si trasformeranno in licenziamenti.

MATTIA C'È. L'omicidio di Mattia Battistetti a 23 anni, sul lavoro, in una ditta di appalto per l'assenza di un gancio di pochi euro, è l'emblema della svalorizzazione del lavoro e dei lavoratori ridotti a semplice ingranaggio funzionale al solo profitto.

