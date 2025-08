Il Borgo dei Desideri 2025 | una notte sotto le stelle nei Borghi più belli d' Italia

Domenica 10 agosto 2025 torna l'appuntamento più atteso e “desiderato” dell'estate “borghigiana”: Il Borgo dei Desideri, uno degli eventi simbolo dell'Associazione I Borghi più belli d'Italia, giunto alla sua quinta edizione, organizzato in simultanea da moltissimi dei comuni aderenti alla rete. Nella suggestiva notte di San Lorenzo, il 10 agosto, i borghi che organizzano l'evento si trasformeranno in luoghi incantati, dove residenti e visitatori potranno affidare i propri desideri al cielo stellato, nella speranza che si avverino, proprio come si fa da sempre osservando le stelle cadenti. Dal tramonto all'alba, piazze, giardini segreti, fontane antiche e ponti silenziosi dei Borghi più belli d'Italia riceveranno i desideri di abitanti e visitatori: in ogni borgo sarà possibile scrivere il proprio desiderio e lasciarlo nel luogo speciale segnalato dal comune (un pozzo, una fontana, un giardino. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “Il Borgo dei Desideri” 2025: una notte sotto le stelle nei Borghi più belli d'Italia

In questa notizia si parla di: desideri - borghi - borgo - notte

Il 10 agosto, nella notte di San Lorenzo, visita uno dei Borghi più belli d’Italia aderenti all’evento. Vivi una serata magica tra arte, storia e bellezza, esprimendo il tuo desiderio. Potrai lasciarlo in un luogo speciale del borgo, come un pozzo o un giardino segret Vai su Facebook

Per la notte di San Lorenzo, Deiva Marina torna Borgo dei Desideri; Metti una notte in uno dei Borghi più belli d’Italia con le stelle cadenti. Tutti gli eventi ad hoc; Esprimere un desiderio nei borghi del Lazio, l'evento speciale nella notte di San Lorenzo.

Metti la notte delle stelle cadenti in uno dei Borghi più belli d’Italia. Tutti gli eventi a tema - In 120 dei piccoli centri eccellenti, il 10 agosto, San Lorenzo, l’iniziativa “Borgo dei desideri”: per affidare i propri sogni alle Perseidi ... repubblica.it scrive

Deiva Marina: arriva “Il Borgo dei Desideri”, l’evento dedicato ai…più belli d’Italia - Un desiderio da esprimere nella splendida cornice di Deiva Marina, uno dei borghi più Belli d'Italia: "Il Borgo dei Desideri": l'evento riservato ai comuni inseriti nell'Associazione nazionale approda ... Lo riporta msn.com