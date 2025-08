Il bonus sociale rifiuti è realtà ci sarà lo sconto sulla Tari | spetterà a milioni di famiglie ecco come ottenerlo

Da poche ore l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, lo ha reso ufficiale. È in arrivo il nuovo bonus rifiuti destinato a quattro milioni di famiglie. Il suo nome ufficiale è bonus sociale rifiuti ed è destinato a circa quattro milioni di famiglie in situazione di disagio economico. Ad ufficializzare l’arrivo del sostegno è stata in queste ore l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. – Notizie.com Lo sconto arriverà nel 2026 e sarà pari al 25% della Tari o della tariffa corrispettiva dovuta dal cittadino. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Il bonus sociale rifiuti è realtà , ci sarà lo sconto sulla Tari: spetterà a milioni di famiglie, ecco come ottenerlo

Bonus acqua e rifiuti: requisiti, a chi spetta, come richiederlo e dove fare domanda - Nel 2025 tornano due importanti agevolazioni per le famiglie in difficoltà economica: il bonus acqua e il bonus rifiuti.

