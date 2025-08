Il Bologna in tartan | i rossoblù spingono per Lennon Miller lo consiglia Ferguson

Bologna sempre più scozzese: a Ferguson, leader dei rossoblù, potrebbe aggiungersi anche Lennon Miller del Motherwell Il Bologna vuole accelerare per Lennon Miller, 18 anni, regista del Motherwell e talento tra i più promettenti del calcio scozzese. I rossoblù hanno avanzato una prima offerta da 5 milioni di euro, a fronte della richiesta del club . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Il Bologna in tartan: i rossoblù spingono per Lennon Miller, lo consiglia Ferguson

In questa notizia si parla di: bologna - rossoblù - lennon - miller

Bologna-Milan: la finale si guarda altrove, niente Piazza per i rossoblù - Niente da fare per i tifosi del Bologna che sognavano di riversarsi in Piazza Maggiore per la finale di Coppa Italia contro il Milan

Milan-Bologna 0-1, Ndoye decide la finale. Festa rossoblù all’Olimpico - (Adnkronos) – Cinquantuno anni dopo l'ultima volta, il Bologna vince la Coppa Italia. Nella finale dello stadio Olimpico di Roma, i rossoblù battono 1-0 il Milan grazie alla rete di Ndoye a inizio ripresa.

Milan Bologna 0-1, è festa rossoblù! I felsinei sovvertono ogni pronostico e vincono la Coppa Italia! Decisivo un gol dell’obiettivo bianconero Ndoye - di Redazione JuventusNews24 Milan Bologna, i rossoblù sovvertono ogni pronostico e sollevano la Coppa Italia! Decisivo un goal dell’obiettivo bianconero Ndoye.

GAZZETTA - Bologna, il club rossoblù accelera per Lennon Miller https://ift.tt/H13XRJ6 Vai su X

Calciomercato Bologna - I rossoblù hanno chiuso la trattativa per il difensore centrale Martin Vitik per 15 milioni Vai su Facebook