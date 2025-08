Il 6 agosto il convegno sulla Liberazione di Firenze

Firenze, 1 agosto 2025 - Firenze celebra quest’anno l'80o anniversario della Medaglia d’Oro al valor militare, conferita alla cittĂ per la Resistenza e la guerra di Liberazione contro il nazifascismo. La ricorrenza sarĂ il tema principale del convegno 'Aspettando l’11 agosto', in programma il 6 agosto 2025 alle 18 nella Sala Sibilla Aleramo della Biblioteca delle Oblate, nell’ambito delle iniziative per l’81o anniversario della Liberazione di Firenze dal nazifascismo: all’incontro, si legge in una nota, partecipano il presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini, Andrea Morandi per l’Istituto storico della Resistenza e dell’etĂ contemporanea, Roberto Ragazzini per la Fondazione regionale Toscana associazioni antifasciste e della Resistenza, Vania Bagni per Anpi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il 6 agosto il convegno sulla Liberazione di Firenze

In questa notizia si parla di: agosto - firenze - liberazione - convegno

Firenze: fiamme all’ex mobilificio di viale XI Agosto - FIRENZE – Paura oggi, 13 marzo 2025, a Firenze. Un incendio è di masserizie si è sviluppato all’intermo l’ex mobilificio di viale XI Agosto.

Fiamme in un ex mobilificio in viale XI agosto a Firenze - FIRENZE – Masserizie in fiamme in un ex mobilificio di Firenze, in viale XI agoto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, intorno alle 19 di oggi (13 maggio).

Firenze, gli ambulatori delle Misericordie non si fermano: ecco tutti gli orari di agosto - Firenze, 24 luglio 2025 – Molti ambulatori delle Misericordie fiorentine resteranno attivi anche nel mese di agosto, garantendo servizi sanitari essenziali sul territorio.

Il 6 agosto il convegno sulla Liberazione di Firenze; ISRT, convegno didattico il 16 dicembre con le classi protagoniste dei percorsi di trekking urbano; Liberazione di Firenze, Giani: Giornata simbolo di democrazia”.

Il 6 agosto il convegno sulla Liberazione di Firenze - Firenze celebra quest’anno l'80/o anniversario della Medaglia d’Oro al valor militare, conferita alla città per la Resistenza e la guerra di Liberazione contro il nazifascismo ... lanazione.it scrive

Liberazione, convegno sull’ordine mondiale - Il Resto del Carlino - Liberazione, convegno sull’ordine mondiale Continuano gli appuntamenti legati all’80° Anniversario della Liberazione con una giornata di studi. Come scrive ilrestodelcarlino.it