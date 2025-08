Ieri sera finale record con ascolti da capogiro

T emptation Island ormai non è più solo un programma d’intrattenimento. È diventato un rituale collettivo, un appuntamento emotivo che tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori come ai tempi della tv generalista di una volta. E mentre nei reality si litiga tra nomination, immunità e televoti, nel viaggio dei sentimenti non c’è niente da vincere, eppure si vince tutto: o si perde tutto. Ed è proprio questo il segreto. Temptation Island 2025: coppie, tentatrici e tentatori X Leggi anche › Le pagelle di “Temptation Island 2025 Un mese dopo”: Sonia B., incinta, è tornata con Simone il terrapiattista Temptation Island 2025, ascolti record, Roberta Bruzzone contro. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ieri sera finale record con ascolti da capogiro

BOTTO FINALE PER TEMPTATION ISLAND 4.601.000 telespettatori e share del 32,9% La puntata più vista di sempre Complimenti a tutta la squadra #mediaset #canale5 #tv #tvitaliana #TemptationIsland #uominiedonne #ued #MariaDeFilippi #filip Vai su Facebook

Le anticipazioni della puntata finale di “Temptation Island 2025”, l’edizione con più ascolti di sempre - Quale destino attende le sette coppie che hanno viaggiato nei sentimenti sotto la guida di Filippo Bisciglia? Scrive iodonna.it

