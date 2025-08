Idonei concorso 2020 scorrimento GM 498 e 499 il Movimento Idonei 2020 per il ruolo gli invisibili | La soluzione c’è stata grazie al Ministro

Il lungo percorso degli idonei ai concorsi docenti del 2020 trova finalmente una soluzione concreta. L'incontro del 28 luglio scorso tra il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e i rappresentanti del movimento guidato da Alessandra Torrioni ha confermato il superamento definitivo del blocco che aveva paralizzato gli scorrimenti delle graduatorie di merito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

