In questo periodo si è molto parlato di Ida Platano per svariate ragioni, prima tra tutte l'ipotetico ritorno a Uomini e Donne, magari insieme a Riccardo Guarnieri. Adesso, però, l'ex dama storica di UeD è tornata al centro dell'attenzione per un'altra ragione, molto più seria e incresciosa, ovvero, un problema di salute. Ida Platano soffre di lipedema: ecco in cosa consiste la malattia dell'ex dama di UeD. Ida Platano ha deciso di dare accesso ai suoi fan ad una parte di sé che ha sempre cercato di nascondere e custodire gelosamente. In un video pubblicato su Instagram, infatti, la dama ha voluto raccontare a tutti, per la prima volta in maniera sincera e onesta, un problema di salute cronico e molto serio da cui è affetta.

Ida Platano di UeD svela in lacrime un problema di salute: "È gravissimo" VIDEO