IA droni e sorveglianza attiva Così Anduril punta al mercato europeo della subacquea

L’accelerazione europea sulla difesa è ormai una realtà in via di consolidamento. Stretta tra i conflitti ai suoi confini e le richieste statunitensi di maggiori contributi alla sicurezza euroatlantica, l’Europa sta alimentando una domanda senza precedenti di sistemi d’arma ed equipaggiamenti militari su ogni dominio convenzionale, dall’artiglieria ai caccia, dai mezzi terrestri ai droni, dalla difesa aerea ai missili a lungo raggio. E dove c’è domanda crescente, l’offerta non tarda ad arrivare. Anche da oltreoceano. Se i big tradizionali del comparto — da Lockheed a Raytheon — restano protagonisti attraverso canali istituzionali come il Fms (Foreign military sales), è il segmento tech a muoversi con maggiore rapidità (e lungimiranza). 🔗 Leggi su Formiche.net

