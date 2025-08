I turisti vogliono solo la bistecca | chiude il Momoyama storico ristorante di sushi a Firenze

Chiude il Momoyama. “Non è più sostenibile. I fiorentini stanno sparendo, i turisti restano un giorno e vogliono solo bistecca “, ha ammesso Duccio di Giovanni, che dal 2009 ha gestito il locale insieme a Lorenzo Mattanti. Lo storico ristorante giapponese nel borgo San Frediano, a Firenze, ha chiuso i battenti. “Siamo in quattro soci. Vent’anni fa questo era un quartiere residenziale, oggi è cambiato tutto – ha raccontato uno dei proprietari a La Nazione – I clienti arrivavano anche da fuori Firenze, da Empoli, dal Valdarno. Ma oggi è diventato impossibile: non c’è parcheggio, non c’è più un pubblico locale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

