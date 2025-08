I sacchetti vagabondi di Rigutino (Quando sbagli il giorno, il sacchetto decide dove vivere.).

“Sei Toscana” o “Sei un accrocchio?” — Quando il porta-a-porta diventa porta-a-sacchetto-abbandonato. Camminare per le strade di Rigutino ormai è un’esperienza interattiva: un po’ caccia al tesoro, un po’ safari urbano. Dove prima vedevi alberi, marciapiedi e parcheggi, oggi puoi ammirare i rari e pregiati “ Sacchetti dell’Abbandono”, in esposizione permanente sotto ogni tiglio. I residenti si pongono domande esistenziali: Se sbagli il giorno di conferimento, il sacchetto resta in strada fino alla prossima era geologica? O speriamo che passi una folata di vento solidale? A quanto pare, l’ente gestore della raccolta (Sei Toscana, per gli amici “Sei. 🔗 Leggi su Lortica.it

