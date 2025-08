I risultati di Legambiente per le acque campane Disco verde per il Cilento

La Campania, con il suo ricco patrimonio naturale e culturale, si trova ad affrontare crescenti sfide legate alla qualitĂ delle acque lungo le sue coste. Recentemente, l’analisi condotta da Goletta Verde, un’iniziativa promossa da Legambiente, ha messo in luce una situazione preoccupante riguardo gli indicatori di inquinamento in diverse foci di fiumi e canali della regione. Questo monitoraggio annuale ha coinvolto 31 punti di prelievo distribuiti nelle province di Caserta, Napoli e Salerno, evidenziando la criticitĂ del sistema di. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - I risultati di Legambiente per le acque campane. Disco verde per il Cilento

