I pronostici di venerdì 1 agosto, ci sono gli anticipi di Zweite Liga e League One ai nastri di partenza più altre partite in giro per l’Europa Inizia oggi ufficialmente la stagione professionistica di calcio in Germania e Inghilterra, ai nastri di partenza ci sono i campionati di Zweite Liga e di League One con gli anticipi del venerdì. In Germania c’è subito un partitone che mette di fronte due nobili decadute del calcio tedesco con un passato nemmeno troppo lontano in Bundesliga: Schalke 04 ed Hertha Berlino. (LaPresse) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di venerdì 1 agosto: Zweite Liga, League One e altri campionati