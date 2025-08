I precedenti | arresti ed espulsioni tra foreign fighter e radicalizzazioni

Negli ultimi vent'anni la provincia di Ravenna è stata piĂą volte al centro di inchieste e operazioni legate al terrorismo islamico. Un fenomeno che ha visto l'emersione di reti di supporto logistico, casi di radicalizzazione individuale e il passaggio di foreign fighter diretti verso i fronti di guerra in Siria e Iraq. GiĂ dalla metĂ degli anni Duemila, alcune indagini giudiziarie avevano fatto emergere la presenza di nuclei islamisti attivi anche nel ravennate. Tra questi, i procedimenti connessi all'inchiesta "Moskea", che nel 1995 portò all'arresto di soggetti algerini ritenuti legati al Fronte Islamico di Salvezza o al GIA, e altre operazioni che nel 2005 rivelarono una rete di reclutamento jihadista operante tra Bologna, Imola e Ravenna.

