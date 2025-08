Il Cadimare riparte da. Cadimare, per continuare a dominare da pirati i mari del golfo. A volte la soluzione è in casa: e non potrebbe essere altrimenti per la borgata regina della disfida remiera, che con 26 successi vede tutti dall’alto, e che nei decenni ha forgiato vogatori diventati simbolo della disfida.Così, la sfida della nuova dirigenza – in barca dal maggio dello scorso anno, e al primo vero anno di programmazione – è stata proprio quello di cercare nel borgo atleti e allenatori, con l’obiettivo di aggiornare la casella dei successi, che vede la borgata a secco da sei anni: troppi, per chi vuole essere sempre protagonista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I pirati non conoscono resa. Il nuovo ciclo del Cadimare. C’è voglia di tornare in vetta