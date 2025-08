I nuovi dazi Trump entreranno in vigore il 7 agosto

I nuovi dazi implementati oggi da Donald Trump con un ordine esecutivo, non entreranno in vigore prima del 7 agosto. Fino ad allora, i dazi rimarranno ai livelli attuali. Lo riferisce la Casa Bianca. Inoltre, le nuove tariffe doganali sulle merci spedite via nave non saranno modificate prima del 5 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I nuovi dazi Trump entreranno in vigore il 7 agosto

In questa notizia si parla di: dazi - trump - entreranno - vigore

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Prove di dialogo Cina-Usa sui dazi, Pechino: "Passo importante" | Trump soddisfatto: "Fatti grandi progressi" - Gli incontri per cercare una de-escalation nella guerra commerciale si tengono in un luogo segreto a Ginevra; forse dureranno sino a lunedì

Alle 6 ore italiana entreranno in vigore i dazi decisi dall'amministrazione Trump. «I leader stranieri stanno telefonando perché hanno capito che questa scadenza è concreta», ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt Vai su Facebook

Dazi, vigilia senza certezze Da domani entreranno in vigore le tariffe sancite da Trump Paese per Paese. L'accordo politico (forse) c'è, ma manca il testo ufficiale #dazi #usa #ue @raffaelaqu Vai su X

Non sappiamo ancora quando entreranno in vigore i dazi di Trump; Dazi, Trump ad aziende farmaceutiche: «Giù i prezzi o sanzioni»; I nuovi dazi Trump entreranno in vigore il 7 agosto.

I nuovi dazi Trump entreranno in vigore il 7 agosto - I nuovi dazi implementati oggi da Donald Trump con un ordine esecutivo, non entreranno in vigore prima del 7 agosto. Segnala ansa.it

Dazi, Trump punisce il Canada per Gaza. Più tempo al Messico - Siglati tre nuovi accordi: Corea del Sud, Thailandia e Cambogia E manda 17 lettere a Big Pharma: “Giù i prezzi dei farmaci” ... Da repubblica.it