I movimenti di mercato più assurdi della settimana

È stata una grande settimana per il calciomercato dell’assurdo, coronata dalla ciliegina sulla torta di Cuadrado al Pisa. Qualche giorno fa Chiellini ha detto che nel calcio italiano non ci sono soldi e che allora il calciomercato si accenderà dopo il 15 agosto, quando i prezzi scendono. A noi, però, non interessa: questo calciomercato non si fa con i soldi, ma con la passione. Passione ce vole! diceva quello in una fortunata serie italiana, e noi in questo caso siamo d’accordo: la passione di agenti scatenati, la passione di DS disperati, la passione di allenatori malinconici. Il calciomercato ha un suo linguaggio, ma anche una sua geografia, una sua politica, una sua diplomazia. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - I movimenti di mercato più assurdi della settimana

Sembrava una settimana moscia, ma si è svegliata sul finale. A guardare questa lista, alla fine, siamo soddisfatti: il calciomercato è ancora assurdo.

Inter, settimana calda! I possibili movimenti in sede - Archiviato l’addio di Simone Inzaghi, la giornata di oggi potrebbe essere ricca di colpi in casa Inter in un senso o nell’altro.

I movimenti di mercato più assurdi della settimana - Mentre il Mondiale per Club va avanti, il primo luglio è ufficialmente iniziato il calciomercato. Certo, di acquisti e cessioni si parla da settimane, c’è stata addirittura la finestra per i club impegnati negli Stati Uniti, ma questa data continua ad avere un valore, a essere uno spartiacque tra la vecchia e la nuova stagione.

Torna la vera rubrica del calciomercato, quella dove c'è poco di razionale. Ruggeri da Simeone, il ritorno di Immobile e altri acquisti particolarmente assurdi da questa prima settimana di trasferimenti, tra cui Aaron Ramsey ai Pumas in Messico. Vai su X

