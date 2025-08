Per vincere la Premier League servono molte qualità ma oggi una sembra più importante di altre: avere in campo un centravanti grosso e spietato sotto porta. Non si tratta di una moda lanciata da Guardiola prendendo Erling Haaland ormai tre anni fa, ma una conseguenza dello sviluppo dialettico che sta vivendo il campionato inglese. Per contrastare difese composte da centrali grossi e rapidi come velociraptor, servono numeri nove all'altezza. Avere un riferimento centrale in grado di vincere i duelli individuali e buttare la palla in rete è ormai ritenuto indispensabile. In questa estate abbiamo osservato un movimento di fondi senza precedenti per accaparrarsi i migliori centravanti disponibili. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - I motivi per cui nessuna squadra di Premier ha voluto Osimhen