I migliori beach club delle Marche | ecco i 5 stabilimenti premiati per l’estate 2025

Servizi, accoglienza, qualitĂ e stile tra i criteri di valutazione: a Cala Maretto di Civitanova il premio piĂą importante, ma spiccano altre 4 spiagge nell'Anconetano su 18 di regione provate dal giornalista Andrea Guolo e dalla scrittrice Tiziana Di Masi per “Beach Club d’Italia 2025”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I migliori beach club delle Marche: ecco i 5 stabilimenti premiati per l’estate 2025

In questa notizia si parla di: beach - club - marche - ecco

Lorenzo Cristea, trovato un terzo coltello vicino al Playa Beach Club dove è stato ucciso il 20enne - CASTELFRANCO VENETO - Un terzo coltello è stato rinvenuto vicino alla discoteca Playa Beach Club Baita al Lago, dove nella notte tra sabato 4 e domenica 5 maggio si è verificata la.

BEACH ZONE SPECIALE FANTINI CLUB – Jessica Allegretti e Valentina Calì: “Torneremo protagoniste al campionato italiano!” - Jessica Allegretti e Valentina Calì ci raccontano l’inizio della loro stagione insieme, una nuova avventura che le vedrà protagoniste nel campionato italiano di beach volley.

BEACH ZONE SPECIALE FANTINI CLUB – Da Cervia al Tricolore: Cindy Lee Fezzi ed Erika Ditta parlano della loro nuova avventura! - Cindy Lee Fezzi ed Erika Ditta hanno formato una nuova coppia destinata a fare la differenza nel mondo del beach volley italiano.

Il nostro Luca Daffrè ha messo alla prova il pubblico dello Shada di Civitanova Marche! Ecco come è andata l'ottava #AbsolutNightsPoweredByMTV Absolut... Vai su Facebook

I migliori beach club delle Marche: ecco i 5 stabilimenti premiati per l’estate 2025; Best Beach club 2025, vittoria ex aequo per Alpemare di Bocelli e per Lido Villeggiatura; Nuovi hotel, ristoranti, beach club. Ecco perché Poltu Quatu è la destinazione dell’anno in Sardegna.

I migliori beach club delle Marche: ecco i 5 stabilimenti premiati per l’estate 2025 - Servizi, accoglienza, qualità e stile tra i criteri di valutazione: a Cala Maretto di Civitanova il premio più importante, ma spiccano altre 4 spiagge nell'Anconetano su 18 di regione provate dal gior ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cala Maretto (Civitanova Marche) – Beach Club delle Marche 2025 - Già vincitore dell’edizione 2024, conferma la vetta anche quest’anno grazie all’elevata qualità dei servizi, all’elegan ... Si legge su ilrestodelcarlino.it