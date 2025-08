I giochi non hanno età Tra puzzle Lego e carte

Trent’anni di giochi e di divertimento in grande stile, per appassionare grandi e piccini in un evento che vuole festeggiare tre decenni al fianco della città . È FirenzeGioca, che da questo pomeriggio alle 18 e fino a domenica porta le attività ludiche allo spazio Lumen di via del Guarlone, con una kermesse sempre più ricca di proposte e ospiti. Un grande evento, quindi, per tutti coloro che amano il gioco analogico, da quello da tavolo al gioco di ruolo, passando per le creazioni artigianali e i grandi classici, senza distinzioni di età e genere. E, infatti, tutte le attività ludiche si svolgono attorno allo stesso tavolo, con adulti e bambini, in modo da riportare in vita il passato, ma soprattutto l’infanzia, nel ritrovarsi insieme in una sera d’estate all’aperto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

