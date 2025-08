Non i lupi, non le volpi, ma la mano dell’uomo. È questo il sospetto, sempre più concreto e inquietante, che si fa largo tra i residenti di Cogne, in Valle d’Aosta, di fronte a una misteriosa e allarmante ondata di sparizioni di gatti. Negli ultimi 30 giorni, a partire dalla fine di giugno, sono almeno 15 i felini scomparsi nel nulla dalle frazioni montane di Lillaz e Sonveulla, a oltre 1.600 metri di quota ai confini del Parco Nazionale del Gran Paradiso. A destare la massima preoccupazione non è tanto il numero delle sparizioni, quanto una serie di indizi agghiaccianti che sembrano escludere la pista della predazione da parte di animali selvatici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I gatti spariscono dalla sera alla mattina, già 15 casi in un mese. Non sappiamo cosa stia succedendo, forse c’è un serial killer”: è giallo a Cogne