I furti al santuario della Consolata il monsignore esorcista e nessun colpevole | come è finita l’inchiesta che ha fatto scandalo nella Curia di Torino

Reati prescritti, il monsignor esorcista Marino Basso e tutti gli altri indagati prosciolti. Termina così l’inchiesta sui presunti furti di oggetti d’arte dal santuario della Consolata di Torino e dal convento di San Francesco a Susa. Nei giorni scorsi, un anno e mezzo dopo il sequestro di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: furti - santuario - consolata - esorcista

Furti in serie al santuario delle Grazie e a Preganziol, il ladro è un 42enne - Tra maggio a luglio ha messo a segno cinque furti nelle chiese della zona di Preganziol. Il ladro di offerte, un 42enne di Venezia, con vari precedenti alle spalle, è stato identificato e denunciato dai carabinieri della stazione di Mogliano Veneto.

I furti alla Consolata, il monsignore esorcista e nessun colpevole: come è finita l’inchiesta che ha fatto scandalo in Curia; Monsignore esorcista sospettato di furto di opere d'arte nel Torinese: chiesta l'archiviazione per don Marino Basso; Furti d’arte, indagato un sacerdote esorcista: sessanta opere sparite nel nulla, accertamenti anche sul Santu….

Opere d'arte e oggetti sacri rubati a Susa e a Torino, archiviate le accuse contro il prete esorcista don Marino Basso - Gli oggetti venivano poi rivenduti nei mercatini di antiquariato del Piemonte. Scrive torino.corriere.it

Furto fallito al santuario di Monte Giberto, voleva portare via la ... - L’intera operazione nasce da un episodio di effrazione avvenuto nel febbraio scorso presso il santuario della Madonna delle Grazie, situato a Monte Giberto. Secondo corriereadriatico.it