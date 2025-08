I fondi pubblici promessi non arrivano e così dopo Aruba anche InfoCert e Registerit hanno introdotto un canone annuo I costi variano tra i 6 e gli 11 euro

A ruba lo aveva fatto già a maggio. A partire dal 28 luglio, anche InfoCert ha introdotto un canone annuale per il rinnovo dello Spid, e a partire dal 1° settembre 2025 anche Register.it seguirà le stesse orme. Tre tra i principali identity provider italiani, di fronte alla mancanza dei fondi pubblici promessi dal Governo, hanno così deciso di rendere a pagamento un servizio che era nato come gratuito. X Spid a pagamento, chi ha introdotto un canone e come averlo ancora gratis. È un cambiamento non da poco per chi – tutti – deve utilizzare lo Spid, acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale: il sistema che permette ai cittadini e alle imprese di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti con un’unica identità digitale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

