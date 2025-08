I Finley saranno in concerto a Zafferana Etnea sabato 2 agosto

I Finley, la band che ha segnato la storia del pop punk in Italia, saranno in concerto il 2 agosto all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea per la loro unica data siciliana. L’evento è inserito all’interno del Wave Summer Music, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

