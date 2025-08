I Fantastici Quattro | Gli Inizi uno spot televisivo rivela finalmente Galactus

I Fantastici Quattro: Gli Inizi sta per entrare nel suo secondo weekend al cinema e, dopo un incasso stimato di 7,4 milioni di dollari giovedì, è probabile che il film concluda il weekend con altri 45-47 milioni di dollari. Si tratta di un calo del 61% nel mercato USA. Non è un risultato né eccezionale né particolarmente negativo. Ma è all’estero che I Fantastici Quattro: Gli Inizi potrebbe incassare la maggior parte dei suoi incassi. Il contrario vale per Superman, che ha incassato 300 milioni di dollari solo in Nord America. 🔗 Leggi su Cinefilos.it