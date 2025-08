I Fantastici Quattro – Gli inizi secondo una teoria il film preparerebbe il terreno a Civil War 2

Gli eroi dell’Universo Cinematografico Marvel non perdono mai occasione per menare le mani. Persino in The Avengers, quando Loki e l’esercito dei Chitauri minacciano la Terra, i membri del team principale trovano il tempo per litigare, sottolineando i reciproci difetti. La discussione sull’elivelivolo apre la strada a ulteriori disaccordi in Avengers: Age of Ultron, principalmente sulla creazione di Ultron e sul ruolo che Iron Man svolge. Quando arriva Captain America: Civil War, la situazione è ormai fuori controllo, con Steve Rogers e Tony Stark che creano squadre per combattersi dopo che gli Accordi di Sokovia li hanno messi su fronti opposti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

