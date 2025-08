Pur essendo arrivati nelle sale cinematografiche due settimane dopo (il 23 luglio contro il 9 luglio) ‘I Fantastici 4’ hanno superato ‘Superman’ negli incassi. Al 31 luglio il film distribuito da Walt Disney sugli inizi dei 4 supereroi ha incassato 4.983.642 euro frutto di 630.250 presenze nelle sale. Superman finora ha incassato in tre settimane di proiezione 4.810.006 euro con 615.034 spettatori, secondo il box Office di Cinetel. Come numero di presenze ‘Jurassic World La Rinascita’ è ancora saldamente al comando con 1.230.126 spettatori dal 2 luglio, giorno di uscita, a ieri. Attualmente nella classifica del box office è al terzo posto, dopo ‘I Fantastici 4’ e il new entry ‘Bring Her Back – Torna da me’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - I Fantastici 4 meglio di Superman, incassati già 5 milioni