Ripetersi sarĂ molto difficile. Una vera e propria rivoluzione, quella che ha riguardato la borgata del Muggiano, detentrice del Palio del Golfo, che si presenta al via della centesima edizione con un equipaggio Senior totalmente rinnovato rispetto a quello che aveva dominato la scorsa stagione, vincendo meritatamente l’edizione numero 99 della disfida remiera. Una sfida, quella di ricominciare quasi da zero, che non ha trovato impreparati i borgatari muggianesi: gente tosta, capace negli anni Settanta, con il solo contributo della popolazione e contributi in denaro, a realizzare l’attuale porticciolo della Ringressi, con la passeggiata a mare e la rotonda, unico esempio in Italia di porto fruibile a tutti costruito dalla popolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I detentori del Palio del Golfo. Il Muggiano prova a ripetersi: "Non faremo le comparse"