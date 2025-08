I dazi in vigore dal 7 agosto Trump firma l' ordine esecutivo Regge il patto con l' Ue al 15% colpo al Canada

La notizia arriva quando in Europa è già passata la mezzanotte ma negli Stati Uniti la deadline per i nuovi dazi di Donald Trump non è ancora scaduta. Il presidente americano ha firmato un ordine esecutivo per imporre nuove misure ai Paesi con cui ha chiuso accordi commerciali, confermare quelle per i Paesi con cui ha stretto un'intesa - tra cui l'Unione europea - e sferrare un nuovo colpo al Canada.

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Prove di dialogo Cina-Usa sui dazi, Pechino: "Passo importante" | Trump soddisfatto: "Fatti grandi progressi" - Gli incontri per cercare una de-escalation nella guerra commerciale si tengono in un luogo segreto a Ginevra; forse dureranno sino a lunedì

Dazi Usa, Trump conferma le tariffe al 15% per l'Unione europea. Le misure scatteranno il 7 agosto - Il presidente ha firmato l'ordine esecutivo che rimodula i dazi per una settantina di Paesi. Secondo corriere.it

Dazi, Trump conferma gli accordi con la Ue al 15%: quelli per la Svizzera al 39%, Canada al 35%. Il via il 7 agosto - I nuovi dazi implementati oggi da Donald Trump con un ordine esecutivo, non sembrano entrare in vigore prima 7 agosto. Come scrive ilmessaggero.it