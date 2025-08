I dazi di Trump per l’Ue non entreranno in vigore oggi ma il 7 agosto

Donald Trump ha annunciato una nuova ondata di dazi doganali che entreranno in vigore dal 7 agosto. Il presidente degli Stati Uniti ha firmato nella notte un ordine esecutivo che impone tariffe comprese tra il dieci per cento e il quarantuno per cento su beni importati da sessantanove Paesi. I dazi più elevati riguardano i beni provenienti dalla Siria, tassati al quarantuno per cento, e dal Brasile, che sarà colpito da tariffe del cinquanta per cento su specifiche categorie merceologiche. Il Canada subirà un incremento delle tariffe fino al trentacinque per cento. Mentre l’Unione europea ha concordato da giorni dazi stabili al quindici per cento. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - I dazi di Trump per l’Ue non entreranno in vigore oggi, ma il 7 agosto

