I dazi di Trump faranno abbattere sull’Europa il secondo China shock

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Prove di dialogo Cina-Usa sui dazi, Pechino: "Passo importante" | Trump soddisfatto: "Fatti grandi progressi" - Gli incontri per cercare una de-escalation nella guerra commerciale si tengono in un luogo segreto a Ginevra; forse dureranno sino a lunedì

Trump e Von der Leyen hanno firmato un accordo disastroso e l'Italia ne pagherĂ le conseguenze: oggi anche nella destra cominciano a serpeggiare i dubbi e le paure, ma il Governo rimane immobile, finge di non sapere, mentre i nuovi dazi al 15% sulle esp Vai su Facebook

Dazi, è l’ultimo giorno. Trump a Big Pharma: “Abbassate subito i costi”. Ue, slitta la firma - Senza intesa, dall’1 agosto si applicano le barriere sancite dalle lettere di Trump o scritte sulla lavagna colorata nel Liberation day. msn.com scrive

Dazi, Meloni: "Accordo positivo. Una guerra commerciale avrebbe avuto effetti devastanti" - Meloni incalza la Commissione: «Ora lottiamo per le esenzioni». Scrive lastampa.it