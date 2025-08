I dazi affossano le Borse E Trump licenzia la responsabile dell' ufficio statistiche ?A Taiwan il 10% il 50 al Brasile | la mappa

Le posizioni di Stati Uniti e Commissione Ue sono ancora troppo distanti. L’attesa per il documento congiunto e per un ordine esecutivo della Casa Bianca che sventi le tariffe al 30% dal 1 agosto. Il negoziato sui farmaci. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - I dazi affossano le Borse. E Trump licenzia la responsabile dell'ufficio statistiche ?A Taiwan il 10%, il 50 al Brasile: la mappa

In questa notizia si parla di: dazi - affossano - borse - trump

I dazi affossano i mercati, dollaro forte sull’euro e Bitcoin oltre i record - I dazi di Trump affossano i mercati finanziari europei, che aprono la settimana in netto calo rispetto alla chiusura di venerdì.

Danni per 8-10 miliardi e Pil giù: i dazi Usa affossano l’Italia - Per la Casa Bianca l’accordo sui dazi con l’Ue è “storico” e “colossale”. E in effetti la resa dell’Ue non può che avere il sapore della vittoria per Donald Trump.

Buongiorno, ecco #LaVerità dioggi Le ricette suicide della sinistra sui dazi Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Zingaretti e Dario Nardella, i quattro dell’Apocalisse, attaccano Giorgia Meloni e invitano l’Ue a infliggere contro tariffe agli Usa. Mossa che pagher Vai su Facebook

Dazi, le ultime notizie in diretta | Tariffe e dati sul mercato del lavoro affossano le Borse, Trump licenzia la responsabile dell'Ufficio statistico; I dazi di Trump affossano le Borse, 15% per l'Ue; Borse e dazi, le news di oggi. Trump apre a un accordo, Pechino: “Possibile ma basta minacce”.

I dazi di Trump affossano le Borse, 15% per l'Ue - A tre mesi dal Liberation Day, Donald Trump affossa nuovamente le Borse fissando con un ordine esecutivo una raffica di dazi dal 15% al 50% per oltre 90 Paesi, confermando sostanzialmente l'accordo co ... Riporta ansa.it

Borsa, i dazi di Trump affossano Milano nonostante il rinvio. Tutta Europa in sofferenza - Le Borse europee aprono in calo: gli occhi degli investitori sono puntati sugli sviluppi sui dazi Usa, dopo che il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che modifica le aliquote delle ... Scrive affaritaliani.it