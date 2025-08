I consigli subliminali della mia intelligenza artificiale

Apro un file Word per mettermi a scrivere e devo decidere se stilare un elenco di idee per progetti scolastici sulla forza di gravità , creare una pianificazione organizzativa (sic) per le sei settimane che precedono un evento di raccolta fondi o impostare un blog delle vacanze sulle escursioni nel parco naturale di Yellowstone. Il guaio è che io intendo scrivere tutt’altro, tanto più che ho terminato gli studi superiori nel 1998 (pur avendo tuttora le idee confuse sulla forza di gravità : ho fatto il classico), non sono atteso da nessun evento di raccolta fondi né fra sei settimane né mai, e le mie vacanze contemplano un frequente andirivieni lavorativo sulla A1, riguardo a cui un blog sarebbe invero più noioso di uno sulle escursioni a Yellowstone. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - I consigli subliminali della mia intelligenza artificiale

In questa notizia si parla di: consigli - subliminali - intelligenza - artificiale

