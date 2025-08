I cimeli dei grandi campioni all' asta al Tirrenia Doc Caffè per beneficienza

E' stata la maglia dell'indimenticabile attaccante del Pisa 2007-2008, Vitali Kutuzov, a scatenare l'interesse dei tanti presenti al 'Tirrenia Doc Caffè'. Il cimelio nerazzurro dell'attaccante bielorusso è stato aggiudicato per 320 euro, al termine di un'appassionante asta a colpi di rilanci. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

