I caricabatterie sconfiggono i Lions per aprire la preseason del 2025

Nella prima partita dal Super Bowl LIX, i caricabatterie di Los Angeles hanno sconfitto il Detroit Lions 34-7 nella partita della Hall of Fame della NFL per dare il via alla preseason del 2025. Le errori dei Lions erano la differenza in questo, poiché Detroit ha girato la palla oltre cinque volte. Inoltre, sono stati penalizzati otto volte per 68 yard. Offensivamente, queste squadre erano abbastanza uniformi. I caricabatterie hanno guadagnato 261 yard mentre i Lions avevano 197 yard. Tuttavia, gli errori costano ancora una volta Detroit, che è stato un combinato tre per 15 (20%) al terzo e quarto down in questo gioco.