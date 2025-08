NOVO SELO (Kosovo) Anche in questa missione, al pari di quanto avviene in qualsiasi teatro operativo dove sia impegnato il personale dell’Esercito italiano, a vigilare sulla sicurezza dei militari – e in determinate situazioni anche della popolazione civile locale – ci sono i binomi del Cemivet. E’ qui, nel centro militare sulla via Castiglionese comandato dal colonnello Salvatore Santone che i cani vengono allevati e addestrati. E in Kosovo, dalla base di Novo Selo, in questo momento ci pensano il sergente Giovanni Orlando, comandante del team ’K9’ (con il pastore tedesco Nico) e il graduato aiutante Gennaro Mormone (con il pastore tedesco Night). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I binomi del Cemivet. Pericolo esplosivi. Sicurezza garantita da ’squadre’ speciali