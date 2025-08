I bambini di Gaza meritano il Nobel per la Pace per il loro martirio

A Roma presentata l'iniziativa dell’associazione L’isola che non c’è alla quale hanno aderito, fra gli altri, la Regione e UniSalento. La rettrice Aiello: “Scuotere le coscienze di quanti giustificano l’orrore”. Nel video, le dichiarazioni dei partecipanti.Qui l'articoloLeccePrima è anche su. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

A Gaza 45 bambini uccisi in due giorni, la denuncia dell'Unicef - Gaza, 16 mag. (askanews) - Nei raid israeliani degli ultimi due giorni sono stati uccisi 45 bambini palestinesi nella Striscia di Gaza: lo denuncia l'Unicef, l'organizzazione Onu in difesa dell'infanzia.

Perché a Gaza (nel silenzio) si muore di fame, a rischio 71mila bambini e 17mila mamme: “A breve verrà dichiarata la carestia” - “Le famiglie di Gaza stanno morendo di fame mentre il cibo di cui hanno bisogno è fermo al confine. Non possiamo farglielo arrivare a causa del divieto totale di aiuti umanitari”.

Gaza disperata. Bambini malati trasferiti in Italia con 2 voli - A Gaza il dramma umanitario continua a consumarsi. Oggi ancora attacchi. La nostra corrispondente da Gerusalemme Alessandra Buzzetti.

