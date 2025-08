I 125 anni dalla nascita di un’icona reale la Regina Madre

Il prossimo 4 agosto ricorrono i 125 anni dalla nascita di Elisabetta Angela Marguerite Bowes?Lyon, nota a tutti come Regina Madre, mamma di Elisabetta?II e consorte di Re Giorgio?VI. Il luogo della sua nascita rimane incerto, per alcuni la futura regina venne al mondo nella tenuta di campagna della famiglia, St. Paul’s Walden Bury, vicino a Hitchin, nell’Hertfordshire, anche se molte fonti continuano a indicare Londra come luogo ufficiale. La famiglia Bowes-Lyon. Elisabetta era la nona di dieci figli di Claude Bowes?Lyon, che avrebbe poi ereditato il titolo di 14° conte di Strathmore e Kinghorne, e di Cecilia Cavendish?Bentinck. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - I 125 anni dalla nascita di un’icona reale, la Regina Madre

